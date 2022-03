A la Une . Grogne des transporteurs : "On va descendre dans la rue"

Les transporteurs annoncent changer leur stratégie après avoir campé trois jours devant la Région. "On va se balader dans nos camions, on va descendre dans la rue", a déclaré Didier Hoarau de l'OTI. Par Zinfos974 - Publié le Vendredi 18 Mars 2022 à 09:50

"On avait annoncé qu'on restait jusqu'à l'Assemblée plénière. On va se balader. On va profiter des derniers instants avant qu'on nous saisisse nos camions. On va se balader en camion", lance Didier Hoarau de l'OTI.



"On a perdu une bataille, mais pas la guerre. On va trouver une autre solution pour se faire écouter. Il faudra bien se dire que s'il y a une autre solution, c'est parce qu'ils ne nous ont pas écoutés", assure Didier Hoarau qui tient à préciser : "On n'a bloqué personne, on a été très corrects pendant trois jours. On a laissé tout le monde travailler."



"On va descendre dans la rue. Je ne dis pas qu'on va bloquer. Je suis désolé si ça va faire un peu de remous. Si on doit le faire pour ouvrir les discussions, on va le faire", conclut-il.



Les transporteurs se rendent à Champ Fleuri.