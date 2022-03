A la Une .. Grogne des transporteurs : Didier Hoarau répond à Pierrot Dupuy

Le président de l'OTI (Organisation des transporteurs indépendants) qui prend part au mouvement de grogne devant la Région a souhaité répondre à l'article de Pierrot Dupuy. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 13:48





Didier Hoarau, président de l'OTI, lui répond : "Monsieur Pierrot Dupuy, vous avez affirmé que les transporteurs avaient eu 100 millions d'euros. Vous n'êtes pas sans savoir que ce n'est pas les transporteurs qui ont ont eu l'appel d'offres mais le groupement GTOI-SBTPC-Vinci. Nous sommes uniquement des sous-traitants." Il ajoute : "GTOI répond aux alentours de 30 euros pour la tonne livrée. Sur 30 euros, on nous donne 10 euros ! Il faut se renseigner !"



Enfin, il conclut : "Sur le viaduc demandé par Huguette Bello, il ne reste pas 5,4 km mais 2,4 km ! Je vous le confirme, même si vous avez dit qu'on ne savait pas compter, la partie viaduc qui va coûter 840 millions d'euros , coûte 460 millions d'euros plus cher que la partie digue !" Pierrot Dupuy a publié hier un article intitulé " C'est une évidence, les transporteurs ne sont ni ingénieurs, ni profs de maths... " où il explique que la Région a dépensé les 100 millions d'euros prévus pour la partie "transport" dans le marché de la NRL, et que la partie viaduc coûte moins cher que la digue.