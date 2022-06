Communiqué Grogne des planteurs : "Une solution doit être trouvée en urgence"

Jean-Hugues Ratenon appelle "l’ensemble des planteurs, l’ensemble des gens qui soutiennent nos planteurs, à amplifier le mouvement et à accompagner l’intersyndicale". Par N.P - Publié le Mardi 21 Juin 2022 à 17:18

Le communiqué du député :



Aujourd’hui, le mardi 21 Juin 2022, un mouvement intersyndical regroupant la CGPER, l’UPNA, JA, FDSEA est actuellement en grève au vu des conditions difficiles que rencontrent quotidiennement nos planteurs « péi ».



Leurs revendications sont multiples :



- Exiger à TEREOS la revalorisation du prix de la tonne de canne qui n’a pas bougé depuis 40 ans

- Valorisation de la bagasse pour favoriser l’autonomie énergétique « péi »

- Valorisation de la mélasse et redistribution des plus-values aux planteurs



A quelques jours de l’ouverture de la campagne sucrière, une solution doit être trouvée en urgence car il est inadmissible qu’à chaque fois nos planteurs doivent descendre dans les rues pour réclamer leur dû. En ma qualité de député, j’appelle l’ensemble des planteurs, l’ensemble des gens qui soutiennent nos planteurs, à amplifier le mouvement et à accompagner l’intersyndicale.



J’invite également l’ensemble des responsables politiques à se concerter pour alimenter les travaux afin de trouver une solution pour nos agriculteurs. J’appelle aussi, l’Etat et TEREOS, à trouver une solution digne, acceptable et surtout acceptée par les planteurs.