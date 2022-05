Météo Grisaille matinale avant de belles éclaircies

Une large moitié Est de l'île sera concernée par la grisaille ce mardi matin. L'après-midi, les éclaircies sont majoritaires et le vent toujours bien présent dans le Sud et le Nord. Par NP - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 06:05

Le bulletin de Météo France Réunion :



De Saint-Pierre à Sainte-Marie en passant par le Volcan, les Plaines et Salazie, le ciel est très nuageux avec de petites averses au lever du jour. Sur l'autre partie de l'île, le ciel est aux éclaircies.



Rapidement, au fil de la matinée, les nuages se fractionnent sur l'Est et les périodes ensoleillées deviennent plus nombreuses en bordure de mer.



L'après-midi, les nuages sont discrets, les coins de ciel bleu sont majoritaires, de larges périodes ensoleillées persistent dans les cirques . Hormis les petites pluies matinales, les précipitations sont inexistantes en journée. Coté montagne, les versants Est sont souvent accrochés et le volcan a du mal à émerger des nuages.



Les températures sont fraîches au lever du jour, surtout dans les hauts dégagés, et les maximales vont de 26°C à 29°C sur le littoral.



L'alizé soutenu souffle en rafales de 60 à 70 km/h dans le sud et 50 à 60 km/h dans le nord. Du vent aussi au volcan, au Maido et à la Plaine des Cafres.



La mer est forte le long des côtes sud et Sud-Est, agitée au vent ailleurs. La houle australe s'amortit et la houle d'alizé s'installe entre 2 et 2 mètres 50.