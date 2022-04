Météo Grisaille et humidité une bonne partie de la journée

A la faveur du vent des éclaircies subsistent dans la région de Saint-Pierre notamment. Par NP-IS - Publié le Vendredi 22 Avril 2022 à 06:08

Le bulletin du jour de Météo France :



L'île se réveille avec un temps très gris et très nuageux avec des pluies à l'Est d'une ligne "La Possession/Saint-Joseph". Le ciel est plus lumineux et sec dans l'Ouest. Malgré quelques périodes d'accalmie et des éclaircies temporaires, grisaille et humidité restent d'actualité durant une grande partie de la journée sur les pentes de l'Est, notamment autour du volcan où le soleil se fait très rare. Ailleurs, les nuages s'installent vers l'Ouest où ils n'apportent que de modestes ondées dans les hauts.



Dans l'après-midi, quelques éclaircies résistent là ou le vent souffle, sur la côte ouest, vers Saint-Pierre, sur le Nord-Ouest vers la Pointe des Galets.



Côté températures, une baisse s'amorce avec des maximales de l'ordre de 28 à 31°C sur le littoral, 24°C à Cilaos et 16°C au Piton-Maïdo comme au Pas de Bellecombe-Jacob.



L'alizé qui souffle avec vigueur se renforce au fil de la journée avec des rafales atteignant 70 à 80 km/h vers Saint-Pierre, 60 à 70 km/h vers Sainte-Marie. Il souffle également dans les hauts comme au volcan et dans les plaines avec des pointes entre 50 et 60 km/h.



Les conditions de mer sont fortement dégradées par le vent. La mer est donc forte au vent, peu agitée à agitée dans les zones déventées. Une petite houle australe entre 1 mètre 50 et 2 mètres est croisée avec la houle d'alizé au large du Sud Sauvage.