Grippées par le Covid, les machines de sport retrouvent leurs amateurs

Le vrai déconfinement commence aujourd’hui pour les amateurs de fitness et de musculation. Ce 2 juin 2020 marque le retour des salles de sport parmi les pratiques autorisées. Attention, le protocole sanitaire spécial Covid demeure très pointilleux. Par Régis Labrousse - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 16:09 | Lu 251 fois

Se rendre à sa salle de sport favorite : un luxe qui n’était plus permis depuis le 16 mars. Ils étaient peu nombreux ce matin dans cette salle de Saint-Denis mais la sortie des bureaux en fin de journée devrait faire revenir nombre d’adeptes. Pour rétablir la confiance sanitaire, tout un protocole doit être suivi à la lettre.



"Nous avons créé un sens de circulation", indique Franck de la salle Fitness One. Le gel hydroalcoolique fait aussi partie des incontournables de la vie en société et le club en a mis à disposition dans son établissement.



Quelques mesures supplémentaires sont demandées aux abonnés. "On leur demande de venir en T-shirt et non plus en débardeur, afin d’éviter le plus possible les projections", précise Franck. La serviette, déjà dans les recommandations de tout pratiquant qui se respecte, trouve encore plus son utilité dans le contexte de lutte contre la propagation du coronavirus. Autre pense bête désormais : chacun amène sa bouteille d’eau car les fontaines à eau sont remisées au placard.



Dans l’enceinte, une machine de musculation sur deux est disponible afin de maintenir la distance réglementaire entre les sportifs. La partie détente avec sauna et hamac est également interdite pour des raisons évidentes de sécurité.



"Dans la salle des cours collectifs, on a matérialisé des postes de travail. La réglementation impose aux salles une distance de 2 mètres, nous sommes à 2,5 mètres", ajoute-t-il en poursuivant la visite.



Même si l’entrée dans la saison hivernale allait signer très prochainement la fin des cours d’aquabiking, l’activité demeure au programme, dans la limite d’une personne à la fois.



Seules toutes les activités de contact ont été arrêtées, comme la boxe, qui attendront donc leur déconfinement dans on ne sait combien de mois…