A la Une . Grippe, leptospirose : Le point épidémiologique

Santé publique France Océan Indien note une légère hausse de l'activité en lien avec la grippe mais aussi un rythme soutenu de cas de leptospirose. Par N.P - Publié le Lundi 12 Juin 2023 à 14:14

Le bulletin :



Deux points sont notables à ce jour :



- Une légère augmentation de l’activité en lien avec la grippe (détection du virus de type B). Deux passages en réanimation en semaine 22 et une vigilance à avoir quant à l’évolution sur les semaines à venir. Cependant, pas d’épidémie et de suractivité avérée à ce stade.



- Une rythme soutenu de cas de leptospiroses (12 cas la semaines dernière) qui est la cause d’une activité hospitalière soutenue. Cette incidence marquée de la leptospirose à cette période de l’année semble être en lien avec la baisse tardive des températures et avec les pluies de ces derniers temps.



Les autres indicateurs sanitaires restent à leurs niveaux de base.