A la Une . Grippe aviaire : La préfecture confirme les restrictions dans l'Ouest

La préfecture fait le point sur les mesures de protection autour de la grippe aviaire dans le communiqué publié ci-dessous : Par NP - Publié le Jeudi 13 Octobre 2022 à 16:03

INFLUENZA AVIAIRE : la sécurité sanitaire, c'est notre affaire à tous



Un second arrêté définissant les mesures de restriction en zone réglementée a été publié le 12 octobre 2022. Celui-ci confirme la délimitation d'une zone de protection de 3 km et d'une zone de surveillance de 10 km autour des quatre basse cours touchées.



Il est rappelé que les mouvements de volailles sont interdits au sein /depuis /à destination de la zone règlementée. Toutefois, l'arrêté élargit les dérogations à cette interdiction dans l'objectif de permettre la continuité de l'activité de production de volaille ces prochaines semaines (mouvements de volailles vers l'abattoir, d'oeufs de consommation, d'oeufs à couver, de poussins, de reproducteurs, ... ). Ces autorisations dérogatoires sont accordées de façon individuelle, sous couvert d'une analyse spécifique et de conditions sanitaires strictes en adressant un mail à :



Rappel des prescriptions à respecter au sein de ces zones jusqu'à nouvelle ordre :

- Obligations déclaratives pour les professionnels et les particuliers détenteurs de volailles ;

- Visites vétérinaires à la demande de la DAAF dans les lieux de détention de volailles pour contrôler l'état sanitaire des animaux ;

- Obligation de déclarer immédiatement à la DAAF toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production ;

- Limitation des rassemblements de personnes élevant, détenant ou en contact avec des volailles ou autres oiseaux ;

- Interdiction des rassemblements d'oiseaux et notamment les volailles vivantes dans les foires, marchés, les expositions et les gallodromes (lieux de combats de coqs) ;

- Interdiction de lâcher de gibier à plumes ;



Mise en oeuvre de mesures de biosécurité : des instructions sur la biosécurité à destination de professionnels et des particuliers détenteurs sont disponibles sur le site internet du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire

https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-biosecurite-pour-lesoperateurs-professionnels-et-les-particuIiers.



Le Préfet de La Réunion appelle chacune et chacun, professionnel ou détenteur à titre familial ou personnel, à la plus grande vigilance et, au sein de la zone réglementée, au respect strict des prescriptions face à ce risque pouvant avoir des conséquences économiques et sanitaires animales très importantes. Le non-respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral est pénalement punissable et chaque cas d'infraction signalé aux services de l'État, ou constaté par eux, sera systématiquement poursuivi.



En particulier, les combats de coqs, générateurs d'un fort risque de diffusion du virus, sont strictement interdits dans la zone réglementée, et fortement déconseillés ces prochaines semaines sur l'ensemble de l'île. De même, l'introduction dans les bagages privés d'oiseaux ou oeufs fécondés est strictement prohibée et fera l'objet de contrôles douaniers renforcés.



En outre, le respect des consignes de biosécurité des élevages s'applique de façon préventive sur l'ensemble du territoire.



Toute suspicion, dont des mortalités anormales, doivent être systématiquement à la DAAF de La Réunion (alimentation.daaf974@agriculture.gouv.fr).



