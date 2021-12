Grippe A et bronchiolite circulent aussi à La Réunion : 3 patients en réanimation

La situation sanitaire se dégrade à La Réunion avec une quatrième vague de coronavirus . Mais Santé Publique France a profité de son point hebdomadaire pour se pencher sur les différents virus grippaux qui circulent sur notre île en parallèle.La bronchiolite est une autre infection virale qui se propage à La Réunion, avec 33 patients accueillis aux urgences sur la semaine du 15 au 21 novembre. 12 d'entre eux ont été hospitalisés.L'organisme explique que la grippe n'avait pas circulé à la période habituelle en 2020 et 2021. Une circulation virale est cependant observée en cette fin d'année. 18 passages aux urgences ont été recensés sur la semaine du 15 au 21 novembre et trois personnes ont été admises en réanimation dont un enfant.Les laboratoires de La Réunion enregistrent une hausse des cas de virus grippaux de type "A H3". 20 patients contaminés ont été recensés du 1er au 22 novembre.Santé Publique France note aussi la présence du rhinovirus et de l'adénovirus dans l'île.Le covid-19 enregistre toujours le plus de cas en ce moment dans le département. De nouvelles mesures sont entrées en vigueur ce lundi pour limiter la reprise épidémique Une surveillance accrue est opérée par les autorités à cause de la menace de l'arrivée potentielle du nouveau variant Omicron à La Réunion.