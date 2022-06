A la Une . Grièvement blessé par un chauffard, il multiplie les conduites à risque

Les habitudes ont parfois la dent dure. C'est le cas pour un homme de 37 ans qui est contrôlé le 29 mai dernier pour la sixième fois pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, sous stupéfiants, sans permis et sans assurance. Cette fois, le parquet a décidé de sévir. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 16:55

Dominique P. est contrôlé le 29 mai dernier en état d'ivresse sur son scooter avec un taux de 1,26 g/l d'alcool dans le sang. Il n'a pas de permis, pas d'assurance et a consommé du zamal, rien que ça. Il est placé en garde à vue par les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie et cette fois, le parquet décide de le déférer en vue d'une comparution immédiate. De plus, il explique consommer du zamal qu'il cultive. Le tribunal l'interroge longuement car il a été lui-même victime d'un chauffard en 2005, lui occasionnant un handicap.



"Il est en comparution immédiate car il était déjà en CRPC (convocation reconnaissance préalable de culpabilité) pour les mêmes faits en 2020. Il fait tout à l'envers. Il met les autres en danger alors qu'il a lui même subi un accident, je ne le comprend pas, tance la procureure qui requiert une peine de 2 ans de prison et la révocation d'un sursis de 6 mois ainsi que le maintien en détention.



Surpris par le quantum de la peine, la défense rétorque : "J'ai un doute sur l'effet thérapeutique de la prison dans son cas. Je me permets de vous faire remarquer que certaines personnes qui tripotent des enfants écopent de peines plus légères. Il a juste roulé en scooter alcoolisé", plaide la défense.



La robe noire a été entendue par le tribunal qui condamne son client à 12 mois de prison, révoque 6 mois d'un sursis précédent et prononce le maintien en détention.



