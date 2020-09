Grève nationale du 17 septembre 2020

En raison du mouvement de grève nationale prévu le jeudi 17 septembre, la Ville de Saint-Leu informe les parents d’élèves que l’accueil scolaire sera perturbé dans les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Leu.



Suivant l’information du rectorat reçue ce jour, un taux important d’intention de grève des enseignants est déclaré dans les écoles suivantes :



– École Élémentaire de l’Étang

– Ecole Primaire Mario Hoarau

– Ecole Élémentaire de Piton A

– Ecole Élémentaire de Stella



– Ecole Maternelle Elie : l’équipe éducative comprenant le directeur sera absente.



Les parents concernés sont donc invités dans la mesure du possible à garder leurs enfants chez eux.



Un service minimum d’accueil sera néanmoins mis en place par la Mairie dans ces écoles.



La restauration et le transport scolaires seront assurés pour la journée du jeudi 17 septembre.