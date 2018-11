Grève nationale ce lundi 12 novembre 2018 : le point sur le transport scolaire dans l’Ouest

Le TCO informe les parents qu’en raison des mouvements de grève prévus pour ce lundi 12 novembre 2018, le transport scolaire ne sera pas assuré pour certaines écoles primaires et maternelles.



A La Possession : pas de transports scolaires pour les trois écoles maternelles fermées : Auguste Lacaussade, Eloi Julenon et Raymond Mondon



Saint-Paul : le service minimum d’accueil ne pouvant pas être assuré, il n’y aura pas de transport scolaire pour toutes les écoles maternelles et primaires.



Pour Le Port, Trois-Bassins et Saint-Leu, le transport scolaire sera assuré normalement pour tous les établissements.



De même, les collégiens et les lycéens de toutes les communes de l’Ouest seront transportés comme à l’accoutumée.