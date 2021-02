A la Une . Grève nationale : Les maires appellent les parents à prendre leurs dispositions

Avec la grève nationale prévue le 4 février, plusieurs municipalités appellent les parents d’élèves à prendre leurs dispositions en raison de la perturbation des services dans les écoles. C’est le cas de Saint-Pierre et de Saint-Joseph. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 12:17 | Lu 3952 fois

À l’appel de plusieurs syndicats, un mouvement de grève nationale doit avoir lieu le 4 février. Un mouvement qui sera suivi sur l’île dans de nombreux secteurs, y compris l’éducation nationale. Pour cette raison, les mairies de Saint-Pierre et Saint-Joseph appelant les parents d’élèves à prendre leurs dispositions en journée en raison de la perturbation probable des services.



Le communiqué de la mairie de Saint-Pierre :



"Suite au mouvement de grève nationale prévue ce jeudi 4 février 2021 et face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans l’ensemble des écoles. La surveillance et la restauration ne seront pas assurées. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments."





Le communiqué de la mairie de Saint-Joseph :



"En raison du mouvement de grève nationale prévu le jeudi 4 février, la commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves de toutes les écoles de la ville que les services de restauration scolaire, de surveillance, d'entretien et de garderie ne pourront pas être assurés ce jour-là. Par conséquent, nous invitons l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions, le service minimum ne pouvant être assuré dans aucune école."





