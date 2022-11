Communiqué Grève nationale : La CGTR appelle à la grève ce jeudi

La CGTR appelle à la grève et à deux rassemblements, l'un à Saint-Pierre, l'autre à Saint-Denis, ce jeudi. Par N.P - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 14:24

Le communiqué :



Après la manifestation unitaire du 29 septembre et les rassemblements unitaires du 18 octobre et du 27 octobre, l'heure est plus que jamais à amplifier la mobilisation :

Contre la précarité de l'emploi, contre le démantèlement des services publics, contre la réforme de l'assurance chômage machine à broyer les privés d'emploi, contre les atteintes au droit de grève...

Et que dire ce gouvernement aux abois coupable d'actionner plusieurs fois déjà le 49.3 pour faire adopter ses budgets d'austérité.

Pour un SMIC à 2000 euros et l'augmentation des salaires afin que chaque travailleur vive dignement,

Pour la revalorisation des minimas sociaux, des retraites, des bourses d'études,

Pour un logement décent pour tous,

Pour l'application des conventions collectives nationales,

Pour la réduction du temps de travail à 32h,

Pour la retraite à 60 ans à taux plein,

Pour un véritable partage des richesses par une meilleure justice fiscale,

Oui, il faut faire baisser les prix et casser les marges extravagantes des importateurs et distributeurs !

Oui, il faut créer de l’emploi pérenne,

Oui, il faut plus de moyens pour les services publics de proximité,

Oui, il faut une agriculture en symbiose environnementale qui puisse nourrir le territoire,

Oui, il faut changer La Réunion ! Au bénéfice de toute la population réunionnaise !





La CGTR appelle à la grève et à 2 rassemblements le JEUDI 10 NOVEMBRE À PARTIR DE 09H00 :

- Devant la préfecture à Saint-Denis;

- Devant la sous-préfecture de Saint Pierre;

pour faire entendre nos revendications.