Grève nationale: Des mesures commerciales proposées par Air Austral à ses passagers

Pour faire suite à l’appel à la grève générale lancé au niveau national pour la journée du jeudi 5 décembre 2019, pouvant entraîner des difficultés de circulation et rendre certains accès contraints, la compagnie recommande à ses passagers de prendre les précautions nécessaires pour se rendre jusqu'aux aéroports avant l'heure limite d'enregistrement.



Par ailleurs la compagnie a souhaité mettre en place les mesures commerciales suivantes pour tous les passagers ayant un voyage prévu ce jeudi 5 décembre 2019.



- possibilité de modification sans frais/pénalités sur le montant hors taxes sous réserve de disponibilité dans la même classe de voyage, dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.



- Si nouvelle réservation avec changement de saisonnalité, cette modification se fera avec réajustement sur le nouveau niveau tarifaire disponible sans pénalité.



- Autorisation de modification de destination si le client le souhaite sans pénalité avec réajustement sur le nouveau tarif applicable (si nécessaire), dans la limite d'un an à compter de la date d'émission du billet.



- remboursement sans frais du billet à la demande du passager.



Dans tous les cas, Air Austral recommande à ses passagers avant de se rendre à l'aéroport de bien vouloir vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-mon- vol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation







