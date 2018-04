Grève mercredi: La mairie de La Possession s'adresse aux parents d'élève

Les syndicats SAFPTR, CGTR, CFDT, FO et UNSA du personnel communal ont émis un préavis de grève illimité pour le jeudi 5 Avril. Le fonctionnement des services de la Ville risque d’être perturbé. Néanmoins, nous maintenons les écoles ouvertes.



Nous sommes au regret de ne pouvoir assurer :

- Les temps d’accueil périscolaire du matin et du midi

- La collation du midi

- Le mercredi jeunesse



Aussi, nous demandons aux parents de prendre les dispositions nécessaires



Pour les crèches, nous invitons les parents à se renseigner auprès de chaque structure à partir de 7 heures.



Des perturbations risquent d’avoir lieu encore pour certaines infrastructures sportives et culturelles.