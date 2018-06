Grève illimitée à la SIDR pour dénoncer les conditions de travail

L'inquiétude gagne les salaries de la SIDR depuis la reprise par la CDC Habitat (anciennement la SNI). Une grève illimitée à débuté ce lundi matin devant le siège social de la SIDR rue Roland-Garros à Saint-Denis. Une petite centaine de salariés sont mobilisés.



Les grévistes réclament l'amélioration de leurs conditions de travail "pour une meilleure satisfaction des clients". "Les salariés de la SIDR se mobilisent pour défendre une société qui est au service des Réunionnais depuis bientôt 70 ans et qui aujourd'hui n'est plus en mesure d'assurer pleinement la qualité de services qu'attendent légitimement nos locataires", déplorent-ils.



"Le stress, les arrêts-maladie et l'absentéisme n'ont jamais été aussi importants qu'à ce jour"



Sont pointés du doigt, l'absence aujourd'hui de "véritable politique des ressources humaines", "le turn-over managérial (qui) n'a cessé de croître et (qui) déstabilise grandement l'entreprise". "La souffrance au travail et les risques psychosociaux sont une vraie réalité pour les salariés à tous les niveaux hiérarchiques", dénonce le personnel qui note : "Le stress, les arrêts-maladie et l'absentéisme n'ont jamais été aussi importants qu'à ce jour".



Parmi les autres revendications de ce mouvement, la non-dénonciation de la Convention collective d'établissement. Les salariés reprochent au directeur Bernard Fontaine de tenir des "propos en opposition avec ceux d'André Yché, président du directoire de la CDC Habitat".



Les salariés réclament par ailleurs le maintien du pouvoir d'achat par le versement d'une prime de 400 euros et le respect du dialogue social et des instances représentatives.



Samuel Irlepenne sur place