A la Une . Grève historique des assistants d'éducation ce mardi

Les assistants d’éducation entrent en grève ce mardi. Une mobilisation pour dénoncer la précarité de leur statut alors que leurs missions ne cessent de s’élargir. Répondant à un appel national, des collèges et lycées de l’île devront se passer de vie scolaire. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 1 Décembre 2020 à 07:40 | Lu 2130 fois

Une "grève historique car en 17 ans c’est la première fois qu’une grande majorité de vie scolaire osera fermer ses portes pour revendiquer une vraie reconnaissance". A l’appel des assistants d’éducation (AED) des Bouches du Rhône à l’initiative du mouvement, des AED de La Réunion se mobilisent. Alors qu’ils sont "le coeur des établissements scolaires", ils dénoncent un manque de reconnaissance. "Infirmier(e), psychologue, professeur, grand frère (sœur), agent de sécurité, éducateur…Couteau suisse sans frais de l’Education nationale", les missions des assistants d’éducation ne cessent d'évoluer.



Ils revendiquent donc une révision de leur statut. "Nous sommes les derniers dans l’Education Nationale en CDD renouvelable 6 fois, pour une filière pourtant pérenne et en demande". Ils réclament également le versement intégral et sans coupure du salaire du mois d’août, un plan de titularisation et d’embauche mais également un paiement de l’aide aux devoirs.



Les vies scolaires de 8 établissements ont d’ores et déjà annoncé leur fermeture. (Collège Jean Letoullec (Le Port) ; Collège Paul Hermann (St-Pierre) ; Collège La Chatoire (Tampon) ; Collège Antoine Soubou (St-Paul) ; Lycée Ambroise Vollard (St-Pierre) ; Collège Plateau Cailloux (St-Paul) ; Collège Jean Albani (La Possession) ; Collège les Aigrettes (St-Paul)).

Le FSU soutient la grève



Dans un communiqué, le syndicat FSU déclare: "Depuis le début de la crise sanitaire, les équipes de vie scolaire sont en première ligne. Ces personnels sont indispensables au bon fonctionnement des établissements scolaires et pourtant leurs conditions de travail, leurs rémunérations, leurs contrats sont précaires. C’est pourquoi la FSU apporte son soutien à leur mobilisation pour des salaires décents, des renforts en effectifs, des conditions de travail digne, la reconnaissance de leur rôle important au sein des établissements scolaires."