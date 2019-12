Ce jeudi, plusieurs organisations syndicales appellent à la mobilisation générale pour contester le projet de réforme des retraites du gouvernement. Salariés du secteur privé, fonctionnaires, retraités, demandeurs d'emploi, et jeunes sont appelés à venir exprimer leur mécontentement autour d'un mouvement national qui pourrait durer dans le temps.



Cette date du 5 décembre n'a pas été choisie au hasard. Il y a 24 ans, le 5 décembre 1995, un million de Français étaient déjà descendus dans la rue pour protester contre la réforme des retraites portée à l'époque par Alain Juppé (Premier ministre de Jacques Chirac). Face à la paralysie du pays engendrée par les mouvements sociaux répétés entre novembre et décembre, le gouvernement avait fait marche arrière.



Alors que depuis l'an dernier les tensions se cristallisent autour du pouvoir d'achat, ce projet de réforme apparaît comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. De quoi faire trembler le gouvernement. L

es ministres se sont d'ailleurs retrouvés ce dimanche à Matignon pour préparer leurs éléments de langage et faire bloc face à la contestation.

À La Réunion, deux manifestations sont organisées par l'intersyndicale. À Saint-Denis, le cortège partira du Petit Marché de Saint-Denis à 9 heures en





Des gilets jaunes ont décidé de se joindre au mouvement et prévoient l'organisation d'opérations escargot dans plusieurs secteurs de l'île. Des perturbations sont donc à prévoir sur les routes, mais aussi dans les établissements scolaires

et services publics.

Baisse des pensions

Prévoyant la su

ppression des régimes spéciaux pour un passage à un système de retraite à points, ce projet aux "contours flous"

est critiqué par les syndicats et l'opposition en ce qu'il engendrerait une

direction de la préfecture, en passant par le centre-ville.baisse des pensions et conduirait notamment à la précarisation des plus âgés. Il lui est aussi reproché de ne pas suffisamment prendre en compte la pénibilité et les carrières longues.