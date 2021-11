Grève générale en Guadeloupe : Patrick Karam dénonce "l'inacceptable défaillance du préfet"

Le communiqué :



A l'heure où la Guadeloupe s'enfonce dans une grève générale qui s'annonce extrêmement dure, c'est avec une profonde consternation et une grande colère qu’en tant que guadeloupéen, je constate une nouvelle fois l'absence de l’Etat dans un de nos territoires d'Outre-mer.



Depuis hier soir 19h30, Pointe-à-Pitre, ville qui abrite l'unique sous-préfecture de Guadeloupe, est livrée aux casseurs et voyous qui après s’être organisés via les réseaux sociaux terrorisent les habitants en pillant, cassant et allumant des feux dans les rues.



Malgré les nombreux appels de pointois désespérés, aucune réponse ne leur a été apportée et aucune force de l’ordre n’était présente.



A 2h17, un incendie destiné à piller une bijouterie s’est propagé au cœur de Pointe-à-Pitre à la rue Nozières. Il a été déclenché par des criminels profitant une nouvelle fois de l'inaction totale de la force publique. Les pompiers ne sont intervenus qu’à 3h.



Je suis témoin une nouvelle fois, une fois de trop de l’inaction d’un Etat qui a abandonné la Guadeloupe. Nos compatriotes, ma famille, mes amis, mes proches sont livrés à eux-mêmes face à des criminels qui n’hésitent pas à mettre leur vie en danger. Des pointois qui fuyaient ont été roués de coups et pillés.



Selon des sources officielles, ce sont 500 voyous armés qui ont pris le contrôle de la ville pendant une dizaine d’heures.



Je demande la démission du préfet qui doit assumer cet échec. Le plus haut niveau de l'Etat doit s'impliquer directement.



Nos compatriotes guadeloupéens et plus largement ultramarins ne sauront accepter d'être traités comme des citoyens de seconde zone. L'Etat doit reprendre ses droits et envoyer tout de suite des renforts de forces de l'ordre. L’Outre-mer, c’est la France.



L’ordre doit prévaloir et les ultramarins doivent pouvoir se sentir en sécurité chez eux.



Patrick Karam

Guadeloupéen

Président d'honneur du CREFOM et Vice-président du Conseil régional Ile-de-France