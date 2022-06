A la Une . Grève du personnel de la SPL Réunion des Musées Régionaux : La direction s'exprime sur la fermeture de Kélonia

Alors qu'un mouvement de grève est en cours au sein de la SPL Réunion des Musées Régionaux, la direction Générale informe que "des négociations sont d'ores et déjà ouvertes avec les délégués syndicaux sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) et l’avenant à l’accord d’entreprise", et que "les revendications collectives sont discutées dans ce cadre." Par N.P - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 14:55

Le communiqué :



La Société Publique Locale Réunion des Musées Régionaux (RMR) gère quatre sites : Stella Matutina, la Cité du Volcan, Kélonia et le MADOI (Musée des Arts décoratifs de l’Océan Indien).



Un préavis de grève a été déposé pour l'ensemble du personnel de la SPL RMR par la SAFPTR pour le jeudi 9 juin.

Ce jeudi 9 juin, seul Kélonia est fermé en raison de la grève.

Stella Matutina et la Cité du Volcan sont ouverts au public normalement

Le MADOI est actuellement fermé au public pour cause de montage d’exposition.

Au total, moins de 20% du personnel de la SPL RMR est en grève, quasi exclusivement à Kélonia, hormis deux salariés.



La Direction Générale de la RMR informe que, dans le cadre du dialogue social, des négociations sont d'ores et déjà ouvertes avec les délégués syndicaux sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) et l’avenant à l’accord d’entreprise, et que les revendications collectives sont discutées dans ce cadre.



Dans le cadre de la NAO, il est fait interdiction à l’employeur de prendre des mesures unilatérales sur les matières faisant l’objet de la négociation tant que celle-ci est en cours.



Un calendrier des négociations a été défini, des groupes de travail sont prévus.



La Direction souhaite faire aboutir ces négociations dans une logique de cohérence et de plus grande équité pour l’ensemble de ses salarié.e.s.





De leur côté, les grévistes font savoir que leurs réclamations sont basées sur "des injustices sociales qui durent depuis la création de la SPL Réunion des Musées Régionaux en 2013 et des irrégularités de traitement, la prise en compte de la présence des animaux vivants et l'organisation associée ainsi que l'amélioration des conditions de travail."