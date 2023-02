A la Une . Grève du mardi 7 février : Les mairies préviennent des risques de perturbation dans les écoles

Une troisième journée de grève nationale pour dire non à la réforme des retraites se profile pour ce mardi 7 février 2023. Les mairies avertissent parents et élèves des désagréments qu'ils risquent de rencontrer ce jour-là. Les mairies font le point sur les services qui seront perturbés. Cette page sera actualisée après chaque communication des collectivités. Par NP - Publié le Dimanche 5 Février 2023 à 15:28

Ville de Saint-Denis :



Un appel national et interprofessionnel à la grève a été lancé par plusieurs organisations syndicales pour le mardi 7 février 2023. En raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnels communaux, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restauration scolaire sera fortement perturbé le mardi 7 février 2023. La ville fait donc le choix de ne pas ouvrir le service minimum d’accueil afin de garantir la sécurité des enfants dionysiens.



Afin de garantir la sécurité de vos enfants, nous vous informons que :



1 · L’accueil des enfants sur le temps scolaire (8h -11h30 / 13h05 -15h45} ne pourra être assuré que si leur enseignant est présent.



2 · les services de garderie et de restauration subiront eux aussi de fortes perturbations et ne seront assurés que pour les enfants dont l’enseignant est présent sur le temps scolaire.



En conséquence, il est recommandé aux parents d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la commune :

· De s’informer auprès de la Direction de l’école afin de savoir si l’enseignant de son enfant est présent

· De prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants. Le cas échéant, les écoles ne pourront pas garder les enfants dont l’enseignant est absent.



Compte tenu des répercussions nationales de cette crise, la Ville de Saint-Denis se voit dans l’obligation, pour garantir la sécurité des enfants, de ne pas ouvrir le service minimum d’accueil et vous remercie de votre compréhension.