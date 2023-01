Grève du mardi 31 mars : Perturbations sur le réseau Citalis

Le communiqué :



Le réseau de transport en commun CITALIS sera fortement impacté par la nouvelle journée de mobilisation nationale de ce mardi 31 janvier 2023, contre le projet de réforme des retraites du gouvernement.



Nous invitons les usagers à prendre leurs dispositions car de fortes perturbations sont à prévoir, notamment sur les lignes 1, 5, 7, 8 et 15 à raison d’une exploitation partielle.



Ainsi, tous les passages des bus et les horaires habituels ne pourront pas être assurés. Les clients sont invités à se rendre sur notre site citalis.re pour des informations plus détaillées.



Selon la situation, une évolution des perturbations sur l’ensemble des lignes n’est pas à exclure. Les informations seront diffusées sur citalis.re.



Nous remercions notre clientèle pour leur compréhension.