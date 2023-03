Grève du mardi 28 mars : Perturbations dans les écoles

Saint-Denis



Un appel national et interprofessionnel à la grève a été lancé par plusieurs organisations syndicales pour le 28 mars 2023. En raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnels communaux, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restauration scolaire sera fortement perturbé le 28 mars 2023.



Compte tenu de l’impact prévisible sur la continuité du service public, la Ville de Saint-Denis se voit dans l’impossibilité d’ouvrir le service minimum d’accueil, afin de garantir la sécurité de vos enfants.



En conséquence, nous vous informons donc que les services de garderie et de restauration, subiront eux aussi de fortes perturbations.



En conséquence, il est recommandé aux parents d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la Commune de se tenir informés et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants, le cas échéant.