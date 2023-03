Grève du 8 mars 2023 : Pas de transports scolaires dans l’Ouest

En raison du mouvement de grève en cours et des incertitudes relatives au réseau routier, nous informons les parents d’élèves qu’il n'y aura pas de transports scolaires sur les 5 communes du TCO (La Possession, Le Port, St-Paul, St-Leu et Trois-Bassins), ce mercredi 8 mars 2023.



Nous invitons les parents d’élèves à contacter les établissements pour en savoir plus sur les conditions d’accueil des enfants.



Nous présentons nos excuses aux familles pour les désagréments occasionnés indépendants de notre volonté.