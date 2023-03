A la Une . Grève du 7 mars : Point de situation de l'aéroport Roland Garros à 11h

L’Aéroport Roland Garros fait un point de situation en cette journée de grève nationale. Par N.P - Publié le Mardi 7 Mars 2023 à 11:09

Le communiqué :



L’Aéroport de La Réunion Roland Garros a ouvert ses portes, à 5 heures ce matin pour permettre les opérations aériennes au départ et à l’arrivée pour la journée du 07/03/2023.



Ce matin,

3 vols sont opérés au départ vers Maurice, Nosy Be et Dzaouzi.

7 vols sont opérés à l’arrivée depuis Paris Orly et CDG, Maurice et Dzaouzi. La totalité des mouvements aériens représentera près de 3600 passagers qui vont transiter, toute cette journée, par l’Aéroport de La Réunion Roland Garros.



Du côté du fret aérien, l’activité à l’export est fermée ce jour mais celle de l’import reste active pour réceptionner les palettes de marchandises et notamment les produits frais et les médicaments.



L’Aéroport de La Réunion Roland Garros est mobilisé pour permettre la continuité d’activité, la meilleure possible, en fonction de l’évolution de la situation. L’Aéroport de La Réunion Roland Garros a ouvert ses portes, à 5 heures ce matin pour permettre les opérations aériennes au départ et à l’arrivée pour la journée du 07/03/2023.Ce matin,La totalité des mouvements aériens représentera près de 3600 passagers qui vont transiter, toute cette journée, par l’Aéroport de La Réunion Roland Garros.Du côté du fret aérien, l’activité à l’export est fermée ce jour mais celle de l’import reste active pour réceptionner les palettes de marchandises et notamment les produits frais et les médicaments.L’Aéroport de La Réunion Roland Garros est mobilisé pour permettre la continuité d’activité, la meilleure possible, en fonction de l’évolution de la situation.