Grève du 31 janvier à La Possession : Fortes perturbations à prévoir dans les écoles

La ville de La Possession tient à prévenir les parents d'élèves des écoles qui seront impactées ce mardi 31 janvier lors de la grève de l'Éducation nationale. À noter que la commune n'assurera pas la restauration scolaire le même jour. "Les parents sont invités à prendre leurs dispositions (notamment en terme de transport et de repas du midi) et à se renseigner auprès de leur établissement scolaire directement mardi matin", précise-t-elle Par NP - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 17:50

À ce jour, le taux d’intention de grève de l’Éducation nationale est de 100% pour les enseignants des 12 écoles suivantes



- Léonard THOMAS (Grand Place/Mafate)

- André MALRAUX

- Arthur ALMERY

- Auguste LACAUSSADE Maternelle

- CELIMENE

- Evariste de PARNY

- Joliot CURIE

- Henri LAPIERRE Maternelle

- Jacques DUCLOS

- Jean JAURES

- Laurent VERGES

- Paul LANGEVIN

Ce taux d’intention de grève est supérieur à 50% dans les 9 autres écoles des bas hors Simone VEIL (en attente d'informations).



Concernant Mafate, nous restons en attente d’informations lundi pour les autres écoles.



Face à ce taux d’intention de grève très fort parmi les enseignants et potentiellement élevé également au sein du personnel communal, la Ville se retrouve dans l’impossibilité d’assurer la restauration scolaire mardi prochain.



Un Service Minimum d’Accueil (SMA) sera proposé mais restera très probablement limité en raison du taux légal d’encadrement à ne pas dépasser (8 enfants par adulte encadrant en maternelle et 30 enfants en élémentaire).



Ainsi, la Ville envisage d’organiser si possible le SMA directement sur les écoles maternelles, et de façon mutualisée pour les élémentaires sur des groupes scolaires où les parents devront emmener leur enfant si son enseignant est absent.



La Ville vous tiendra informés dès qu’elle le pourra de l’organisation prévisionnelle du Service Minimum d’Accueil selon les informations dont elle disposera. Les parents sont invités à prendre leurs dispositions (notamment en terme de transport et de repas du midi) et à se renseigner auprès de leur établissement scolaire directement mardi matin.



Vous remerciant de votre compréhension et collaboration,



La Ville de la Possession