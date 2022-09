Grève du 29 septembre : Lettre aux parents d’élèves

Lettre aux parents d’élèves,



Pourquoi le SNES-FSU de la Réunion appelle-t-il tous les personnels des collèges et des lycées de l’académie à se mettre en grève le jeudi 29 septembre 2022 et à manifester à Saint Denis ou à Saint Pierre ?



Dans le cadre d’une journée nationale interprofessionnelle, il s’agit de faire entendre nos propositions pour un projet éducatif ambitieux qui vise à améliorer les conditions de scolarité de vos enfants :



- par la réduction des effectifs en classe,

- par la prise en compte des nouveaux enjeux climatiques dans le bâti scolaire, les cantines,

- par un recrutement en nombre de personnels titulaires (enseignants, AED, AESH, CPE, PSY-EN, infirmiers. ères, médecins scolaires, assistants sociaux…)



Il s’agit d’assurer l’enseignement, la sécurité, la santé, l’orientation, la prise en compte des élèves en situation de handicap, de palier les difficultés liées au Covid, au confinement, de réduire les inégalités entre filles et garçons et les inégalités sociales.



Tout ceci passe par l’amélioration de l’attractivité des métiers de l’éducation (salaires, mobilité, conditions de travail…), l’abrogation des réformes qui détruisent le service public d’éducation et par la reconnaissance de l’expertise des personnels sur le terrain.



Pour la réussite de vos enfants, pour un système d’éducation plus juste et égalitaire, rejoignez nous dans la rue:



- Jeudi 29 septembre à 9h à St-Denis au Petit Marché / à St-Pierre devant la mairie.



Ensemble et pour eux, nous serons plus forts !