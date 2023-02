A la Une . Grève du 16 février contre la réforme des retraites : Des perturbations à prévoir

Un nouveau mouvement de grève nationale se tiendra ce jeudi 16 février. Cette cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites entraînera des perturbations. Les municipalités font le point (article complété au fil des communications) : Par N.P - Publié le Mardi 14 Février 2023 à 16:11

Le communiqué de Sainte-Suzanne :



Suite au mouvement de grève national prévu le 16 février 2023, le Maire de la Commune de Sainte-Suzanne informe l’ensemble des administrés que le fonctionnement des services municipaux est susceptible d’être perturbé pendant cette journée. Les astreintes techniques et celles de l’Etat Civil seront maintenues et seront joignables au 0262 52 30 02 en cas de nécessité.



Pour ce qui concerne les écoles, la restauration scolaire et la surveillance des pauses méridiennes ne seront pas assurées. Il est donc demandé aux parents d’élèves de bien vouloir prendre toutes leurs dispositions pour cette journée.



Le Maire, Maurice Gironcel





Le communiqué de Sain-Denis :



Un appel national et interprofessionnel à la grève a été lancé par plusieurs organisations syndicales pour le 16 février 2023.



En raison du préavis de grève déposé par de nombreux enseignants et personnel communal, le fonctionnement des activités scolaires, périscolaires, de restauration scolaire sera fortement perturbé le jeudi 16 février 2023.



Compte tenu des répercussions, la Ville de Saint-Denis se voit dans l’impossibilité d’ouvrir le service minimum d’accueil, afin de garantir la sécurité de vos enfants.



En conséquence, nous vous informons donc que :

1/ L’accueil des enfants sur le temps scolaire (8h – 11h30 / 13h05 – 15h45) ne pourra être assuré que si leur enseignant est présent.

2/ les services de garderie et de restauration, subiront eux aussi de fortes perturbations et ne seront assurés que pour les enfants dont l’enseignant est présent sur le temps scolaire.



En conséquence, il est recommandé aux parents d’enfants scolarisés dans les écoles maternelles et primaires de la Commune de se tenir informés et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants, le cas échéant.



La Ville de Saint-Denis vous remercie de votre compréhension.





Le communiqué des Avirons :



En raison du mouvement de grève national prévu le Jeudi 16 Février 2023, et suivi par les syndicats de l’Education Nationale, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil ne sera pas assuré par la municipalité dans les écoles suivantes :

- Ecole Marcel Le Guen

- Ecole Charles Emile Christ



Par ailleurs, il y aura un service minimum d’accueil sur les écoles suivantes :

- Ecole Paul Hermann

- Ecole Thérésien Cadet

- Ecole du Ruisseau



Nous invitons les parents d’élèves à s’informer auprès de la Direction de l’école, et, le cas échant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations.



Vous remerciant de votre compréhension.

Le communiqué de Sainte-Marie :



Suite au mouvement de grève lancée pour le Jeudi 16 Février 2023 et au regard des informations remontées par l’inspecteur, la commune de SAINTE-MARIE demande à l’ensemble des parents de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires.



La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil, la restauration ainsi que la surveillance méridienne dans les écoles suivantes :

Ann Mary Gaudin de Lagrange,

Beaumont,

Espérance,

Flacourt,

Primaire Desbassyns,

Primaire Duparc.



Les autres écoles fonctionneront en mode dégradé avec des perturbations. Néanmoins, l’accueil ainsi que la restauration seront assurés. Les parents sont invités à se rapprocher des écoles pour plus de renseignements.



Dans l’attente de nouveaux éléments, nous invitons les parents à se tenir informés.



Le communiqué de Saint-Leu :



Un mouvement de grève nationale est prévu ce jeudi 16 Février 2023.



Face aux très fortes perturbations attendues, la Ville de Saint-Leu n’aura pas la capacité d’assurer le fonctionnement des écoles, ni le Service Minimum d’Accueil, ni la restauration scolaire et la surveillance méridienne. Par conséquent, les parents sont invités à récupérer leurs enfants à 11h30.



La Ville de Saint-Leu vous remercie de votre compréhension.



Le communiqué de Saint-Pierre :



Un mouvement de grève nationale est prévu le Jeudi 16 Février 2023. Face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.



La Ville ne sera donc pas en mesure d'assurer l'accueil, la Restauration Scolaire ainsi que la Surveillance Méridienne.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de pallier ces désagréments.



Saint-Pierre le 14 Février 2023