Revenir à la Rubrique CASUD Grève des salariés de Derichebourg : La CASUD veillera au grain en cas de suspension des opérations de collecte Malgré la grève des salariés de la société Derichebourg, qui assure la collecte des déchets sur les communes de Saint-Joseph et de Saint-Philippe pour le compte de la Casus, cette dernière demande malgré tout à l'entreprise "de prendre immédiatement toutes les dispositions qui s’imposent pour rétablir le service de collecte". L'intercommunalité assure qu'elle veillera "à la stricte application des dispositions prévues par le contrat en cas de suspension des opération de ramassage des ordures ménagères".

La CASUD a été informée du mouvement de grève illimitée engagé par les salariés de la société DERICHEBOURG qui assurent la collecte des déchets sur les commune de Saint-Joseph et de Saint-Philippe, pour le compte de la CASUD.



Ce mouvement social est motivé par des problèmes internes à cette société. La CASUD est particulièrement attentive aux allégations selon lesquelles des problèmes techniques seraient de nature à compromettre la sécurité des salariés mais aussi de la population. Toutefois, s’agissant d’un prestataire extérieur, la CASUD n’a aucun pouvoir ( ni légitimité ) pour interférer dans la gestion interne de cette entreprise privée.



La CASUD a néanmoins demandé à la société DERICHEBOURG de prendre immédiatement toutes les dispositions qui s’imposent pour rétablir le service de collecte pour la population des deux communes concernées dans les meilleurs délais. Il s'agit d'une question de salubrité publique.



La CASUD se montrera très vigilante sur les suites de ce mouvement et veillera à la stricte application des dispositions prévues par le contrat en cas de suspension des opération de ramassage des ordures ménagères.





