Grève des postiers : Opération escargot à St Denis

Un petit groupe de grévistes a entrepris une opération escargot ce lundi matin. Il s'agit des postiers des syndicats FAPT CGTR, Unsa Postes, CFDT et Sud PTT, réunis en intersyndicale pour un mouvement de grève illimité. Le cortège se trouve sur le Lancastel, en direction du centre-ville. Des embouteillages sont constatés dans le secteur.



Les grévistes protestent contre des conditions de travail dégradées, et réclament plus de titularisation ainsi qu'une revalorisation de la prime ultramarine.