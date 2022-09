A la Une . Grève : des perturbations à prévoir dans les écoles ce jeudi 29 septembre

Le mouvement de grève lancé au niveau national pourrait avoir des conséquences sur les services des écoles et de garderie des communes de l'île. Cette page sera mise à jour au fur et à mesure des communiqués des mairies. Par NP - Publié le Mardi 27 Septembre 2022 à 10:12

​ Le communiqué de la ville de Saint-Pierre :



Suite au mouvement de grève nationale prévue le jeudi 29 septembre, de réelles perturbations sont à prévoir quant à l'accueil des enfants sur l'ensemble des écoles.



La ville de Saint-Pierre informe les parents d'élèves que la restauration scolaire et la surveillance pendant la pause méridienne ne pourront être assurées.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments



Le communiqué de la ville du Port :



En raison du mouvement de grève nationale des agents de la fonction publique territoriale annoncé pour le jeudi 29 septembre 2022, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles du Port à cette date.



Nous invitons les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école, et, le cas échéant, de bien vouloir prendre leurs dispositions au regard des perturbations.



Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.