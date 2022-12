Grève des médecins libéraux : Nathalie Bassire "très inquiète des conséquences pour la population"

Si j’apporte mon soutien plein et entier aux médecins libéraux qui réclament plus de moyens pour un « choc d’attractivité » vers une médecine de ville en manque criants d’effectifs en France, écrasée par les tâches administratives et qui n’attire plus les jeunes, je suis très inquiète des conséquences pour notre population de la fermeture des cabinets médicaux en cette période de fin d’année marquée par la recrudescence des épidémies notamment de grippe, de bronchiolite et de COVID-19.



J’invite l’Etat à se mettre à la table des négociations et à trouver rapidement un compromis honorable pour améliorer les conditions d’exercice de la médecine libérale et éviter que les hôpitaux, en particulier les urgences médicales, ne se trouvent rapidement saturés par une telle situation !



Nous devons nous en effet prendre en compte de manière juste et équitable la véritable mission de service public de proximité qu’assurent nos médecins libéraux.