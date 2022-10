Grève des médecins libéraux : Les services d’urgences des hôpitaux publics du territoire s’organisent ce week-end

L’ensemble des services d’accueil des urgences s’organisent en conséquence pour déployer des renforts au sein des services afin d’absorber le possible surplus de patients attendus dans les jours à venir. Afin de préserver la capacité de réponse des services des urgences des établissements du GHT de La Réunion au besoin de soins urgents ou ne pouvant être reportés, les établissements du GHT invite l’ensemble de la population à faire preuve de responsabilité :



- En reportant la consultation durant les jours de semaine, en journée,

dans la mesure du possible ;

- En appelant le 15 (SAMU) avant toute sollicitation des services

d’urgences des différents établissements du GHT de La Réunion.



Le GHT de La Réunion invite l’ensemble de la population à faire preuve de compréhension et de patience au sein des services d’accueil des urgences.Le personnel des établissements sera pleinement mobilisé afin de garantir l’accueil du public durant ce long week-end.