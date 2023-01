Grève des médecins libéraux : Le Syndicat des Médecins Libéraux appelle à ne rien lâcher

Le communiqué :



Le Syndicat des Médecins Libéraux de la Réunion (SML Réunion) se félicite d’avoir justement porté à la Réunion un mouvement de fermeture des cabinets et de grève des gardes du 24 décembre 2023 au 5 janvier 2023 à considérer son franc succès en métropole, reconnu des médias.



Le SML Réunion se doit cependant de dénoncer la CSMF Réunion et MG Réunion, 2 syndicats locaux opposés à tout mouvement de grève, avérés manifestement responsables d’une moindre participation à la Réunion. Encore responsables d’un « chou gras » offert à une ARS Réunion désormais susceptible de moins répondre à des revendications locales. Et ce qu’ils devront bien devoir assumer. Le SML Réunion DÉNONCE ENCORE PLUS LES INSTANCES NATIONALES DE LA CSMF ET DE MG AVEC LE STYLO PRÊT À SIGNER N’IMPORTE QUEL TEXTE POURVU QU’IL SOIT INTITULÉ « CONVENTION ».



Le SML Réunion demande aux médecins libéraux de la Réunion de bien POURSUIVRE LA FERMETURE DES CABINETS JUSQU’AU 5 JANVIER 2023 et d’apporter ainsi leur indispensable soutien aux médecins de métropole qui participeront à une manifestation à Paris ce 5 janvier 2023. UNE MANIFESTATION NATIONALE OÙ LE SML SERA PRÉSENT POUR DÉNONCER DES CONDITIONS DÉGRADÉES D’INSTALLATION ET D’EXERCICE NE PERMETTANT NULLEMENT DE COMPENSER LE DÉFICIT DÉMOGRAPHIQUE EN MÉDECINS LIBÉRAUX.



Le SML Réunion rappelle une fois de plus la consigne du SML aux médecins libéraux de NE PAS S’OPPOSER AUX RÉQUISITIONS. Le SML Réunion recommande aux SOS médecins et à tous les Médecins réunionnais assurant la Permanence des Soins Ambulatoires (PDSA) d’exercer leur droit de grève, d’en informer sans attendre l’Ordre des médecins de la Réunion quitte à se retrouver réquisitionnés.



Le SML Réunion informe la population réunionnaise que le SML SE VEUT UN LANCEUR D’ALERTE DE PROCHAINES LOIS SCÉLÉRATES ET DESTRUCTRICES DU SYSTÈME DE SANTÉ.