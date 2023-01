Communiqué Grève des médecins libéraux : Fermeture des cabinets et manifestation le 14 février 2023

Le SML Réunion, comme en témoignent plusieurs de ses communiqués, fort de son soutien au collectif des médecins pour demain et s’étant avéré dès le début très solidaire des médecins grévistes en métropole, ne peut que constater avec une grande satisfaction la constitution d’une intersyndicale nationale des médecins libéraux le 27 janvier 2023 rassemblant tous les syndicats. Il est heureux en effet de constater que la CSMF, MG France, l’Union syndicale AVENIR SPÉ-LE BLOC, enfin décidés désormais à agir, aient fini par rejoindre le SML, la FMF et l’UFML. Par . - Publié le Samedi 28 Janvier 2023 à 16:44

Le SML Réunion une fois de plus demande aux médecins libéraux réunionnais la solidarité avec leurs confrères métropolitains en suivant les mots d’ordres de cette intersyndicale nationale dans son communiqué de fin de réunion du 27 Janvier 2023. Le SML Réunion RECOMMANDE AINSI aux médecins libéraux réunionnais une FERMETURE DES CABINETS LE 14 FEVRIER 2023, toujours la GRÈVE DES GARDES (déjà tant recommandée par le SML quitte pour ceux l’assurant à se faire réquisitionner), la FERMETURE LE SAMEDI MATIN DES CABINETS et une GRÈVE ADMINISTRATIVE la plus généralisée possible. Le SML Réunion propose et interviendra pour une intersyndicale réunionnaise, mais prête à décliner les décisions de l’intersyndicale nationale nouvellement créée, et qu’il rejoindrait alors. Le SML Réunion propose encore l’organisation commune pour ce 14 FÉVRIER 2023, date prévue de vote au Sénat de la loi RIST d’un GRAND RASSEMBLEMENT DEVANT LA PRÉFECTURE DE SAINT-DENIS non seulement des médecins libéraux, également ouvert aux paramédicaux et médecins du secteur public qui le souhaitent.

Dr Humbert GOJON Président SML Réunion Vice-président du SML en charge des TOM-DOM