Grève des médecins de garde : Un accord met fin au conflit avec l'ARS

L’ARS souligne l’esprit de responsabilité dont ont fait preuve les négociateurs. Le mouvement de grève est donc levé à compter de ce lundi 31 octobre 2022 minuit.



L’ARS remercie les réunionnais pour avoir respecté les consignes de bon recours aux soins et avoir limité la sollicitation des urgences hospitalières aux seules situations le justifiant.



Elle salue l’engagement des personnels hospitaliers des quatre services d’urgence et du SAMU, ainsi que les médecins régulateurs libéraux, qui ont su se mobiliser ces derniers jours pour garantir, dans les meilleures conditions, la sécurité et l’accès aux soins de la population.