Grève des médecins de garde: Les hôpitaux renforcent les effectifs des urgences

Devant la grève des cabinets médicaux libéraux, à l'appel de l'association Med Run Effect, les hôpitaux publics de l'île s'attendent à une plus grande activité ce week-end. "L’ensemble des services d’accueil des urgences s’organisent en conséquence pour déployer des renforts au sein des services afin d’absorber le possible surplus de patients attendus dans les jours à venir. Afin de préserver la capacité de réponse des services des urgences des établissements du GHT [Groupement Hospitalier de Territoire de La Réunion] de La Réunion au besoin de soins urgents ou ne pouvant être reportés, les établissements du GHT invitent l’ensemble de la population à faire preuve de responsabilité", explique le GHT.



Les patients sont donc appelés à reporter leur consultation la semaine prochaine, dans la journée et en appelant le 15 avant de se présenter aux urgences.



"Les établissements du GHT de La Réunion (CHU de La Réunion, GHER, CHOR, EPSMR), même s’ils ne se prononcent pas sur les axes de revendications, réprouvent la méthode utilisée par une minorité de cabinets de médecins libéraux effecteurs de la permanence des soins ambulatoires à La Réunion suite au préavis de grève illimitée déposé par l’association Med Run Effect. Les établissements publics de santé de La Réunion tiennent toutefois à souligner les liens de confiance existants avec la médecine de ville de l’île", rappelle également le communiqué du GHT.