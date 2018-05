Grève des hospitaliers : Tenue d'une réunion interministérielle "en milieu de semaine prochaine"

Mobilisés depuis plusieurs jours, les syndicats de la fonction publique hospitalière ont semble-t-il trouvé un écho favorable auprès du gouvernement.



L'ultimatum envoyé à la préfecture a permis d'acter à l'écrit une réunion interministérielle (Outre-Mer, Santé et Finances) qui aura lieu "en milieu de semaine prochaine" à Paris nous apprennent les branches santé des syndicats FO et UNSA.



Une rencontre qui permettra d'aborder "les conséquences d'une suppression de la sur-indexation des primes et indemnités en question et sur les modalités concrètes et le cadrage nécessaire du processus de mise en oeuvre pour les personnels concernés".



La mobilisation continue malgré tout, les syndicats doivent se concerter au niveau des actions à mener. "Nous avons reçu une réponse qui nous laisse dans l'expectative et nous espérons que la réunion tri ministérielle qui se tiendra en milieu de semaine prochaine débouchera sur du positif pour le personnel hospitalier de La Réunion. Nous restons mobilisés et prévoirons d'amplifier nos actions en fonction des propositions qui seront faîtes", a indiqué la Secrétaire Générale du Syndicat Unsa santé.