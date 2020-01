Grève des avocats: Les 5 comparutions immédiates reportées

Le mouvement de grève des avocats s'est durci à La Réunion et cela se ressent. Ce mercredi après-midi, au tribunal de Champ Fleuri, ce ne sont pas moins de 5 affaires qui ont été renvoyées en raison de la grève des avocats qui, aujourd'hui, n'ont pas plaidé faisant valoir leur droit constitutionnel à la grève. Pour autant, leur déontologie est à souligner. En effet, ils étaient tout de même présents aux côtés de leurs clients afin de leur expliquer les raisons de leur refus de s'exprimer face à la cour.



Faisant face à cette détermination et respectant cette décision, le président a renvoyé toutes les affaires de comparution immédiate au 24 février prochain, les prévenus ayant, de leur côté, demandé un délai afin de préparer leur défense. Parmi ces 5 affaires, trois affaires de violences devaient être jugés dont une ayant entraîné une ITT de 45 jours pour un coup de hachoir de boucher le 10 janvier dernier dans la commune de Saint-Paul.



Le mouvement dure depuis le 6 janvier dernier, les cas les plus graves qui doivent être jugés entraînent souvent un placement en détention provisoire du prévenu à la demande du ministère public. Si la grève devait se poursuivre dans le temps, il se pourrait à terme que les deux bâtiments d'accueils adultes de Domenjod soient saturés, entraînant de facto une surpopulation carcérale.