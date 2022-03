Grève des agents territoriaux le 31 mars, des perturbations à prévoir

Un préavis de grève nationale a été déposé pour le jeudi 31 mars 2022 dans la fonction publique territoriale. Parmi les revendications : augmentation du point d’indice, retraite à 60 ans ou encore le renforcement des effectifs. Des perturbations sont donc à prévoir.





Le communiqué de la Ville du Port :



En raison du mouvement de grève nationale des agents de la fonction publique territoriale prévu le jeudi 31 mars 2022, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles de Le Port à cette date. Nous invitons les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école, et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations. Par ailleurs, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.





[Cet article sera actualisé au fil de la journée]