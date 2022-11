Grève des agents techniques au lycée Le Verger : La Région promet du renfort pour le personnel

Le communiqué :



C’est avec beaucoup d’attention que la Région Réunion a pris connaissance des demandes des agents du lycée Le Verger de Sainte-Marie. Elle a rencontré une délégation de ce personnel ce jour.



Pour rappel, onze agents Région, dont neufs agents titulaires, sont affectés au lycée Le Verger de Sainte-Marie.



Également alerté par Madame la Proviseure de l’établissement, le service des Ressources Humaines de la Région Réunion s’est immédiatement mobilisé pour répondre à la demande de renfort en personnel.



- À court terme, une première réponse va être apportée à cette demande avec le recrutement dès la semaine prochaine d’un agent contractuel permettant de faire face à un accroissement temporaire d’activité sur une durée de quatre mois.



- La Région Réunion a également acté deux recrutements d’une durée de six mois, sous quinzaine, afin de permettre le remplacement d’agents actuellement en arrêt maladie de longue durée.



Ces renforts doivent permettre aux agents du lycée Le Verger de poursuivre sereinement leur engagement au service de la collectivité.



La Région Réunion rappelle ici son profond attachement à un dialogue social de qualité. Elle est à la fois soucieuse du bien-être de ses agents et garante du bon fonctionnement des services, pour mener à bien ses missions au profit de la Réunion et des Réunionnais.