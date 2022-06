Grève des agents : Vanessa Miranville déplore "l'attitude de blocage" des syndicats

Chers Possessionnais(es),



Un préavis de grève a été déposé pour demain mercredi 22 juin par l’intersyndicale et le syndicat FO de la mairie de la Possession.



Après 9h de discussions constructives et la proposition d’un protocole par le Maire, son équipe municipale et l’administration de la Ville répondant à chacun des points de revendication par des éclaircissements et des avancées, il est regrettable que les syndicats aient refusé de signer ce protocole sur leurs revendications et maintiennent leur grève sur des motifs tout autres liés au fonctionnement politique/administratif entre l’équipe élue et l’administration de la Ville.



Cette attitude de blocage de la part des syndicats est incompréhensible pour les élus et l’administration qui sont et restent dans le dialogue social.



La Ville met tout en oeuvre pour assurer au mieux le service public malgré des perturbations à prévoir.



Nous remercions les Possessionnais de leur compréhension face à cette situation que nous cherchons à rétablir au plus vite, pour retrouver un fonctionnement serein et efficace du service public.



Mme le Maire Vanessa Miranville et son équipe municipale