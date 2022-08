A la Une . Grève des ATSEM : Des perturbations à prévoir dans les écoles ce jeudi

L'UNSA-Territoriaux de La Réunion se joint à la mobilisation national des ATSEM. Un rassemblement est prévu ce jeudi 1er septembre à 10h00 devant la préfecture. Des perturbations sont à prévoir dans les écoles. Par NP - Publié le Mercredi 31 Août 2022 à 11:34

Suite au mouvement de grève nationale déposé par la Fédération UNSA-Territoriaux pour le 1er septembre prochain, l'Union Régionale UNSA-Territoriaux de la Réunion appelle à un rassemblement devant la préfecture à 10h00 ce jeudi.



L'UNSA déposera une motion au préfet à destination du ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques.





Mouvement de grève nationale dans les écoles maternelles, perturbations à prévoir



Saint-Denis :



En raison d'un préavis de grève nationale pour la journée du jeudi 1er septembre 2022 concernant les ATSEM, la ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles maternelles pourrait connaître des perturbations ce jour-là.



Il est recommandé aux parents de s'informer auprès de la Direction de l'école afin de savoir si les services de la pause méridienne (entre 11h30 et 13h05) seront assurés. Et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.



Numéro info grève : 0262 400 400

Saint-Pierre :



Suite au mouvement de grève des ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) prévue le jeudi 1er septembre 2022, et, face à l'incertitude du nombre de personnel communal susceptible de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d'un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles maternelles. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.

Saint-Paul :

Suite à un préavis national de grève touchant les agents spécialisés des écoles maternelles, la Municipalité de Saint-Paul informe les parents que le service minimum d’accueil dans les écoles ne pourra être assuré le jeudi 1er septembre 2022.



L’accompagnement des élèves de classes maternelles, le nettoyage et la restauration scolaire des classes maternelles seront fortement perturbé·es dans les écoles. Nous invitons les parents à être vigilants au moment de déposer leur(s) enfant(s) le matin, et le cas échéant à venir les récupérer à 11h30 pendant la pause méridienne.

Saint-Joseph :



En raison du mouvement de grève prévu le jeudi 1er septembre 2022, la Commune de Saint-Joseph informe les parents d'élèves des classes maternelles que des perturbations sont à prévoir dans les classes maternelles ce jour-là.

Par conséquent, nous invitons les parents à se tenir informés de la situation dans l'école d'accueil de leur.s enfant.s et en l'absence d'ATSEM, de récupérer leur.s enfant.s à 11h30 et de le.s ramener à l'école à 12h50.