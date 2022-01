A la Une . Grève dans l'Education nationale ce jeudi

Le mouvement de grève risque d'être suivi et d'occasionner des perturbations dans les établissements scolaires. A l'appel de l’intersyndicale Éducation Nationale, des manifestations sont prévues à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Par NP - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 07:26

1.012 professeurs absents pour le 1er et le 2nd degré et 200 classes fermées dès la rentrée lundi 24 janvier dernier.



Au nouveau protocole sanitaire dicté par le ministre Jean-Michel Blanquer s’ajoutent aux revendications la question des salaires, des conditions de travail ou encore le manque de personnels.



A l’appel de l’intersyndicale, un mouvement de grève nationale se tient donc ce jeudi. Des mobilisations sont prévues à Saint-Denis et Saint-Pierre.



Un mouvement de grève qui devrait impacter également les services des collectivités: Au nouveau protocole sanitaire dicté par le ministre Jean-Michel Blanquer s’ajoutent aux revendications la question des salaires, des conditions de travail ou encore le manque de personnels.A l’appel de l’intersyndicale, un mouvement de grève nationale se tient donc ce jeudi. Des mobilisations sont prévues à Saint-Denis et Saint-Pierre.

Le communiqué du TCO : le point sur les transports scolaires dans l’Ouest pour ce jeudi 27 janvier 2022



En raison du mouvement de grève générale annoncée pour ce jeudi 27 janvier 2022, le TCO informe les parents d’élèves que le transport scolaire sera assuré normalement à l’exception de la desserte des trois écoles de Saint–Leu suivantes, qui ne peuvent accueillir les enfants dans de bonnes conditions, selon la mairie :



- Maternelle Eli au Plateau

- Primaire Colimaçons

- Primaire Pointe des Châteaux



Il est demandé aux familles concernées de prendre leur disposition et de contacter les établissements pour connaître les conditions d’accueil des enfants.



Le communiqué de la ville de Sainte-Suzanne :

A l’appel de l’intersyndicale, un préavis de grève national a été déposé pour ce jeudi 27 janvier 2022 afin de faire aboutir des revendications sur le pouvoir d’achat et la valorisation des salaires et des retraites.



Ce mouvement social va en conséquence impacter le fonctionnement des services publics municipaux.



Les parents des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires, ainsi que les parents des enfants accueillis dans les crèches municipales, sont donc informés que des perturbations sont à prévoir dans l’accueil et la surveillance au sein de ces établissements.



En outre, les prestations de restauration scolaire ne pourront pas être assurées pour cette journée.



Les parents sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires.



Le communiqué de la Ville de St-Pierre :

Suite au mouvement de grève nationale prévue le jeudi 27 janvier 2022, et, face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.



La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service de la restauration scolaire ainsi que la surveillance de la pause méridienne. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Le communiqué de la Ville de l'Etang-Salé : En raison d’un mouvement de grève de l’Education Nationale annoncé pour ce jeudi 27 janvier, la Ville de L’Etang-Salé informe les parents des écoles Francis Rivière et Joseph Leperlier que, faute de personnels, le service minimum d’accueil ne pourra être assuré.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Le communiqué de la Ville de Saint-Leu :



Un mouvement de grève a été annoncé dans l’Éducation Nationale pour ce jeudi 27 janvier 2022.



Ce mouvement va impacter le fonctionnement des services publics municipaux.

De fortes perturbations sont à prévoir dans l’accueil et la surveillance des enfants au sein des écoles maternelles et primaires.



Par conséquent, la Ville de Saint-Leu recommande aux parents de prendre leurs dispositions pour pallier ces désagréments.



Le communiqué de la Ville de Saint-Paul :



Le préavis national de grève du 27 Janvier 2022 touchant les personnels enseignants de l’Education Nationale risque de générer de nombreuses perturbations au sein des écoles.



La Municipalité de Saint-Paul recommande aux parents de se tenir informés. En effet, le service minimum d’accueil ne pourra être assuré dans certains cas, le Jeudi 27 Janvier 2022.



Le service de restauration scolaire sera maintenu pour toutes les classes ouvertes sur l’ensemble des établissements du 1er degré.



Concernant l’activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l’association au sein de l’école. Les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions.



La Municipalité remercie les familles de leur compréhension. En raison du mouvement de grève générale annoncée pour ce jeudi 27 janvier 2022, le TCO informe les parents d’élèves quede la desserte des trois écoles de Saint–Leu suivantes, qui ne peuvent accueillir les enfants dans de bonnes conditions, selon la mairie :- Maternelle Eli au Plateau- Primaire Colimaçons- Primaire Pointe des ChâteauxIl est demandé aux familles concernées de prendre leur disposition et de contacter les établissements pour connaître les conditions d’accueil des enfants.A l’appel de l’intersyndicale, un préavis de grève national a été déposé pour ce jeudi 27 janvier 2022 afin de faire aboutir des revendications sur le pouvoir d’achat et la valorisation des salaires et des retraites.Ce mouvement social va en conséquence impacter le fonctionnement des services publics municipaux.Les parents des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires, ainsi que les parents des enfants accueillis dans les crèches municipales, sont donc informés que des perturbations sont à prévoir dans l’accueil et la surveillance au sein de ces établissements.En outre, les prestations de restauration scolaire ne pourront pas être assurées pour cette journée.Les parents sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires.Suite au mouvement de grève nationale prévue le jeudi 27 janvier 2022, et, face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles.La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service de la restauration scolaire ainsi que la surveillance de la pause méridienne. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.