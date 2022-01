A la Une . Grève dans l'Éducation nationale ce jeudi, des perturbations à prévoir

Un mouvement de grève prévu ce jeudi 27 janvier risque de perturber le fonctionnement des établissements scolaires de l'île. L’intersyndicale Éducation Nationale appelle à rejoindre la grève et la manifestation interprofessionnelle au petit marché à St Denis à partir de 9h. Par N.P - Publié le Mardi 25 Janvier 2022 à 17:22

Les syndicats ne décolèrent pas. Moins d’une semaine après la rentrée scolaire réunionnaise, l'intersyndicale de l'Education Nationale appelle à la mobilisation ce jeudi 27 janvier à Saint-Denis. Les mesures annoncées par le gouvernement “ne permettront pas de calmer la colère des personnels épuisés par toutes ces contre-réformes dans le contexte sanitaire actuel”, déclare l'intersyndicale de l'Education Nationale (Scenrac CFTC, FNEC FP FO, FSU, CGTR Education, SAIPER UDAS, SNALC, SUD EDUCATION et la FCPE).





Les revendications syndicales



Salaires, postes, conditions de travail, dans le contexte sanitaire actuel, les revendications sont nombreuses. Au-delà du protocole sanitaire Blanquer qui ne convient pas, “c’est un immense ras-le-bol, un rejet énorme", déplore l'intersyndicale. "Rejet des politiques de sape, de destruction de l’école, rejet des suppressions de postes imposées année après année par le ministre Blanquer”.

Le premier jour de classe , le rectorat faisait état de 1.012 professeurs absents pour le 1er et le 2nd degré sur les 13.700 de l'académie ainsi que de 200 classes fermées. De nombreux établissements avaient également dû s'adapter aux contraintes liées au virus , en proposant un service minimum. Les syndicats pointent également du doigt le manque de personnel, les suppressions de postes, ou encore le recours à des emplois précaires et sous-payés, ainsi que le recrutement de 22 personnels administratifs en CDD dans le 1er degré pour les 500 écoles de la circonscription. Le mouvement de grève débutera demain à 9h00 sur la place du petit marché à Saint-Denis.

Les mairies mettent en garde sur les perturbations qui devraient concerner les services :



Le communiqué de la ville de Sainte-Suzanne :

A l’appel de l’intersyndicale, un préavis de grève national a été déposé pour ce jeudi 27 janvier 2022 afin de faire aboutir des revendications sur le pouvoir d’achat et la valorisation des salaires et des retraites.

Ce mouvement social va en conséquence impacter le fonctionnement des services publics municipaux.

Les parents des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et primaires, ainsi que les parents des enfants accueillis dans les crèches municipales, sont donc informés que des perturbations sont à prévoir dans l’accueil et la surveillance au sein de ces établissements.

En outre, les prestations de restauration scolaire ne pourront pas être assurées pour cette journée.

Les parents sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires.



Le communiqué de la Ville de St-Pierre :

Suite au mouvement de grève nationale prévue le jeudi 27 janvier 2022, et, face à l’incertitude du nombre de personnels communaux susceptibles de suivre ce mouvement de grève, la Ville de Saint-Pierre informe les parents d’un fort risque de perturbations dans le fonctionnement des écoles. La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service de la restauration scolaire ainsi que la surveillance de la pause méridienne. Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.