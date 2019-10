Social Grève dans l'Education nationale ce jeudi: Des perturbations à prévoir





Saint-Paul :



Un préavis de grève national touche l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale ce jeudi 3 octobre 2019. Conséquence : le service minimum ne pourra être assuré dans des écoles de Saint-Paul.

Le service de restauration scolaire sera assuré pour les élèves présents. Concernant l’activité périscolaire, on vous conseille de vous rapprocher de l’association de votre école afin d’obtenir des précisions sur les modalités d’accueil.

Les parents sont donc invités à prendre leurs dispositions. La ville les remercie par avance pour leur compréhension.

Les écoles indiquées ci-dessous ne disposeront par de service minimum. Pour les autres établissements, nous vous invitons à contacter les directeurs afin d’avoir des renseignements à propos de la journée du 3 octobre. Maternelle Barrage

Primaire Éperon

Maternelle Étang

Primaire Grand Fond

Primaire Mathilde-Frappier-de-Montbenoît

Maternelle Saline-les-Hauts

Primaire Villèle

Grève de ce jeudi 3 octobre 2019 : le point sur les transports scolaires dans l’Ouest :



Le TCO informe les parents que tous les établissements seront desservis normalement par les transports scolaires, le jeudi 3 octobre 2019.

Les parents d’élèves sont toutefois invités à contacter les établissements pour connaître les conditions d’accueil des élèves.



La Possession :



UN MOUVEMENT DE GRÈVE EST ANNONCÉ DANS L'EDUCATION NATIONALE POUR CE JEUDI 3 OCTOBRE 2019.



Compte tenu d’un taux d’intention de grève déclaré des enseignants de 100%, l’école suivante risque d’être fermée :



• Eloi JULENON

Le Service Minimum d’Accueil (SMA) sera mis en place.



A priori, la restauration scolaire ainsi que l'accueil périscolaire seront maintenus.



Nous demandons aux parents de se tenir informés auprès de la direction d’école, et vous invitons à prendre les dispositions nécessaires.



Les autres écoles fonctionneront normalement.



Saint-Denis :



En raison d’un mouvement national de grève pour la journée du jeudi 3 octobre 2019, la Ville de Saint-Denis informe les parents que le fonctionnement des écoles et des crèches municipales, pourrait connaître des perturbations ce jour-là.



Ce mouvement fait suite au suicide d'une directrice d'école à Pantin, en Seine-Saint-Denis.



Il est recommandé aux parents de se rapprocher de la direction des établissements pour connaître les modalités de fonctionnement des services et de prendre, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la garde de leurs enfants.



Liste non exhaustives des écoles susceptibles de connaître des perturbations sur notre site internet en cliquant sur ce lien :

