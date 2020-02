A la Une ... Grève dans l'Éducation nationale : Des perturbation à prévoir dans les écoles Une nouvelle journée de mobilisation est prévue dans l'Éducation nationale ce jeudi. Par conséquent, les administrés peuvent s'attendre à des perturbations dans les services de leur commune.

Sainte-Suzanne : Grève du JEUDI 6 février 2020 Perturbations dans les écoles et dans les services municipaux



Suite au mouvement de grève annoncée pour la journée du 6 février 2020, la municipalité de Sainte-Suzanne informe les parents d’élèves que des perturbations sont à prévoir dans tous les établissements scolaires de la ville. Le service minimum d’accueil dans les écoles ne sera pas assuré ainsi que la restauration scolaire. Il est donc demandé aux parents, de prendre toutes leurs dispositions afin de récupérer leurs enfants à l’heure du déjeuner.



Les crèches municipales, seront, quant à elles, fermées. Néanmoins, les astreintes techniques et celles de l’Etat Civil seront maintenues.



Nous informons également, à nos administrés, que les services municipaux seront également impactés par ce mouvement social.

La municipalité de Sainte-Suzanne remercie les administrés et les parents d’élèves pour leur compréhension.



--------------------



Saint-Paul : Suite à un préavis de national de grève nationale, la municipalité de Saint-Paul informe les parents que le service minimum d’accueil dans les écoles ne pourra être assuré, le jeudi 6 février 2020.



À noter, que le service de restauration scolaire sera cependant maintenu pour les élèves présents ainsi que le transport pour les sorties (pédagogiques, sportives, et classe de découverte).



Concernant l’activité périscolaire, nous vous prions de vous rapprocher de l’association présente au sein de l’école.



Les parents sont donc invités à se renseigner auprès de chaque direction d’école. La municipalité remercie les familles de leur compréhension.



Ci-dessous la liste des écoles concernées :





CIVIS : Pas de transport scolaire pour les écoles maternelles et élémentaires de Saint-Pierre le jeudi 6 février 2020



Compte-tenu du mouvement de grève nationale et suite au communiqué de la ville de Saint- Pierre sur l’absence de service minimum d’accueil le jeudi 6 février, la CIVIS informe les administrés saint-pierrois que le service de transport scolaire ne pourra être assuré ce jour sur la commune pour les écoles du premier degré (maternelles et élémentaires).



Pour les collèges et lycées, le service de transport scolaire est maintenu.



Les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter le numéro vert des Transports 0 800 355 354 (appel gratuit depuis un poste fixe).



La CIVIS vous remercie de votre compréhension.



--------------------



Saint-Pierre :



La Ville ne sera pas en mesure d’assurer le service minimum d’accueil, la restauration scolaire ainsi que la surveillance méridienne.



Les parents sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



--------------------



TCO : En raison du mouvement de grève annoncé pour ce jeudi 6 février 2020, des perturbations sont à prévoir dans certaines écoles.



Les transports scolaires seront assurés normalement, sauf pour certaines écoles des communes de Saint-Paul et de La Possession.



Liste des écoles non desservies en transports scolaires le jeudi 6 février :



La Possession :

· Auguste Lacaussade (Maternelle)

· Laurent Vergès

· Paul Langevin

· Raymond Mondon

Saint-Paul :

· Blanche Pierson

· Emile Hugot

· Les Fourmis

· Marcel Lauret

· Mathilde Frappier Demontbenoit

· Petite France

· Saline-les-Hauts

· Yves Paula.



Nous demandons aux parents d’élèves de se tenir régulièrement informés de l’évolution de la situation et de prendre contact avec les directions des écoles.



Le TCO vous présente ses excuses pour la gêne occasionnée et vous remercie de votre compréhension.



https://www.tco.re/communique-infos-pratiques/greve-du-jeudi-6-fevrier-2020-le-point-sur-les-transports-scolaires-29657.html



--------------------



Le Port : En raison du mouvement de grève nationale prévu le jeudi 6 février 2020, nous informons les parents d’élèves que le service minimum d’accueil, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée pourraient ne pas être assurés dans les écoles du Port le jeudi 6 février 2020.



Nous invitons donc les parents d’élèves à s’informer auprès de la direction de l’école, et, le cas échéant, à prendre leurs dispositions au regard des perturbations.



D’autre part, la crèche Isnelle Amelin et le jardin d’enfants municipal ne pourront pas accueillir les enfants.



