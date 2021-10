A la Une . Grève ce mardi: Des perturbations à prévoir dans les écoles du Port

Suite à un appel à la grève, certains services seront fermés dans les écoles et garderies du Port ce mardi 5 octobre. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 4 Octobre 2021 à 08:11

Un appel national à la grève générale a été déposé pour le mardi 5 octobre 2021.



Au regard des perturbations que ce mouvement va engendrer dans le fonctionnement du service public, les services de restauration, de surveillance de la pause méridienne et de garderie de fin de journée ne seront pas assurés dans les écoles du Port.



La crèche Isnelle-Amelin et le jardin d’enfants municipal seront fermés.



La mairie du Port demande aux parents de bien vouloir prendre toutes leurs dispositions.