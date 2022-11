Grève au lycée le Verger : Une rencontre avec la DRH de la Région prévue cet après-midi

Comme prévu par leur préavis de grève, les agents techniques du lycée le Verger à Sainte-Marie ont lancé une journée de grève ce matin à 7h. Ils avaient déjà débrayé hier matin pour démontrer leur volonté d'avoir les renforts promis.



Alors qu'ils étaient encore 14 à accueillir les élèves, gérer la cantine ou entretenir les bâtiments et les jardins, les agents de la Région ne sont plus que 6 pour près de 1300 élèves. Ils demandent à la collectivité de prendre ses responsabilités et d'engager les moyens promis depuis 2019.



En réponse à ce mouvement, la FSU a fait savoir qu'une rencontre était prévue cet après-midi entre les grévistes et les ressources humaines de la Région.